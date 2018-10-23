Крупный картельный сговор выявлен в Кузбассе

При анализе закупок медицинских учреждений Кузбасса Кемеровское управление ФАС выявило очередной факт картельного сговора. Выяснилось, что три компании из Кемерова и две из Новосибирска заключили устное соглашение о поддержании определенных цен. По такой схеме поставщики работали с 2014-го по 2017 г., было отыграно более ста электронных аукционов.

Три из пяти компаний входят в группу лиц, подконтрольную членам одной семьи, выяснило антимонопольное ведомство. Заявки на участие и ценовые предложения общества подавали с одних IP-адресов.

Материалы дела будут переданы для решения вопроса о возбуждении административных и уголовных производств.

В начале года ведомство выявило крупнейший картельный сговор в регионе при поставках лекарственных препаратов. Схема действий участников была идентична: они действовали с одних IP-адресов, договариваясь об определенном снижении цены. Обоим участникам сговора была назначена жесткая мера административной ответственности – оборотный штраф. Для одной из фирм он составил 658 тыс. руб., а для другой – 3,5 млн руб.

Ольга Коберник

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