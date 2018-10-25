Биг фарма смягчает требования к кандидатам в маркетологи

За последние 1,5 года гиганты фармацевтического рынка смягчили критерии требований к кандидатам в отдел маркетинга. Это мнение высказала консультант по поиску персонала Life Science Practice, Kelly Services Самина Хан.

В частности, крупнейшие компании готовы рассматривать кандидатуры, которые изначально не принадлежат к фармацевтической отрасли, отметила она.

Эксперт выделила два основных варианта карьерного пути в этом направлении. Первый вариант — начать с позиции медицинского представителя. В этом случае Самина Хан советует внимательно отнестись к выбору компании. «Как показывает практика, лучше начинать свой карьерный путь в рамках Биг фармы – топ-10 международных компаний. «Там можно не только получить бесценный опыт международного менеджмента, но и пробовать свои силы в конкурсе на позиции Junior Product Manager, открывающиеся внутри компании», — подчеркнула она.

Второй вариант — это целенаправленно после университета получить дополнительное маркетинговое образование и начинать свой карьерный путь с позиции ассистента отдела. «Этот вариант больше подходит специалистам, которые хотят развиваться в рамках безрецептурного рынка, поскольку полученное образование в университете не обязательно должно относиться исключительно к медицине», — пояснила эксперт.

Сергей Рякин

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