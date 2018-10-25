Эксперт: диалог государства и бизнеса улучшит доступ к инновационным лекарствам

Инновационные подходы в лечении онкогематологии позволяют врачам ставить вопрос о полном излечении хронического лимфолейкоза. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с онкогематологическими заболеваниями в России заявила заведующая кафедрой онкологии Российской медицинской академии последипломного образования Минздрава России Ирина Поддубная.

«Мы надеемся, что развитие инновационных подходов приведет к тому, что мы не только будем подчеркивать влияние на длительность и качество жизни, но и ставить вопрос о возможном излечении хронического лимфолейкоза, — подчеркнула она. — И этот вопрос все чаще ставят специалисты здравоохранения на крупнейших международных форумах. Ничего подобного раньше и представить было невозможно».

Из более 600 тысяч вновь выявленных онкологических больных в 2017 году диагностировано менее 30 тысяч случаев по лимфоидным лейкозам, рассказала она. Относительно других опухолевых заболеваний, это не самая большая цифра. Кроме того, эффективность терапии заметно выросла за последнее десятилетие, добавила Ирина Поддубная.

Отвечая на вопрос «ФВ», участники пресс-конференции также высказались о проблемах доступности инновационных препаратов в России и в мире. По словам заместителя генерального директора по научной работе и инновациям Национального медицинского исследовательского центра гематологии Ларисы Менделеевой, не все необходимые препараты свободно доступны в медицинской практике. Не стоит забывать и о том, что новые лекарства в области онкологии всегда дороги, хотя, по мере внедрения препарата в клинику, цена существенно снижается. «То, что правительство и Минздрав рассматривают возможность включения новых препаратов, в том числе моноклональных антител, в перечни льготного лекарственного обеспечения, обнадеживает», — заключила она.

«Проблема доступа пациентов к инновационным препаратам есть во всех странах, включая самые развитые, — добавил главный внештатный специалист гематолог Вадим Птушкин. — Это касается в том числе и Великобритании, Франции и даже Германии, которая ведет самую открытую политику в области приобретения инновационных лекарств».

Как отметила управляющий директор Janssen («Янссен») Россия и СНГ Катерина Погодина, новые инновационные молекулы, которые появились за последние годы, все еще ждут своего часа, чтобы попасть в программу высокозатратных нозологий. Однако «любой бюджет имеет свое начало и конец, и нужно искать пути возможной трансформации нынешней системы», подчеркнула она. Необходимо создавать платформу, когда производитель лекарственного препарата может вести прямые переговоры с государством, чтобы находить те пути, которые позволят минимизировать затраты, считает эксперт.

Фото: janssen.com

Сергей Рякин

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