Эксперт: дженерическая ветвь в развитии производства – это утопия

В 2018 году у крупнейших мировых дженериковых компаний сохраняется проблема с темпами роста в России.

Как отметил генеральный директор IQVIA Николай Демидов, выступая в ходе заседания РАФМ, по итогам 8 месяцев текущего года, крупные дженериковые компании демонстрируют рост не выше 2,5-4%.

Анализируя аптечный сегмент, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что за 8 месяцев текущего года через аптеки прошло около 22,5 тыс. SKU, при этом он напомнил, что средний ассортимент аптеки – чуть более 2 тыс. SKU.

«У одного МНН огромное количество дженериков. Дженерическая ветвь в развитии производства это утопическая ветвь в развитии и становлении фармпромышленности России. Год от года цена на дженерики будет падать, а прибыль компаний стремиться не к нулю, а будет уходить в минус», – заявил Сергей Шуляк.

Оксана Баранова

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