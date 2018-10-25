В Москве ликвидирован нелегальный склад препаратов для лечения онкологических заболеваний

ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области в ходе внеплановой проверки ООО «НордБиоФарм» обнаружили нелегальный склад препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, ООО «НордБиоФарм» имеет лицензию на осуществление фармдеятельности (оптовая торговля и хранение лекарственных средств для медицинского применения) по одному адресу, но фактически занималось фармдеятельностью по другому адресу – в арендованных помещениях.

Установлено, что в рамках госконтрактов компания поставляла в больницы Кирова, Сахалина и Севастополя партии лекарственного препарата «Вайдаза, лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения 100 мг №1», хранящиеся на нелегальном складе с нарушением температурного режима.

Также в ходе надзорных мероприятий на складе выявлены другие дорогостоящие фармпрепараты, предназначенные для лечения онкозаболеваний, происхождение которых на момент проверки установить не удалось. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что некоторые препараты могли быть похищены для повторной перепродажи.

Арбитражный суд Москвы признал ООО «НордБиоФарм» виновным в совершении административного преступления по ч.2 статьи 14.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде оплаты штрафа в размере 100 тыс. руб. Следственный комитет РФ по г. Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Нелегальный склад закрыт.

Подготовлено по информации пресс-службы Росздравнадзора

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