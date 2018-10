Американские власти хотят заставить фармпроизводителей указывать цены в рекламе В Москве ликвидирован нелегальный склад препаратов для лечения онкологических заболеваний » Johnson & Johnson укрепляет безрецептурный бизнес Американская компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») объявила о приобретении всех не принадлежащих ей акций японской компании Ci:z Holdings Co Ltd («Сиз Холдингз Ко Эл-Ти-Ди»), специализирующейся на разработке продукции для ухода за кожей, сообщает Reuters. Сумма сделки – 230 млрд иен (2,05 млрд долл.). В результате сделки Johnson & Johnson получит права на популярные бренды, в частности Dr.Ci:Labo, Labo Labo and Genomer. Как отметили в J&J, это поможет компании расширить портфель инновационных средств. J&J заплатит 5,9 тыс. иен за акцию, что является 55%-ной премией к цене закрытия. Кроме того, американская компания выкупит акции, принадлежащие основателю Ci:z Holdings Co Ltd Ёсинори Сироно. Илья Дугин

