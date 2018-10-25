Американские власти хотят заставить фармпроизводителей указывать цены в рекламе

Федеральное правительство заявило о намерении принудить фармацевтические компании указывать цены на рецептурные лекарственные препараты в телерекламе. В Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) отметили, что входящие в нее компании готовы указывать цены, но только на своих сайтах. Об этом сообщает американская широковещательная компания ABC.

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар выступил с предложением, в случае принятия которого производители фармпродукции будут обязаны указывать цены на свои препараты, стоимость которых покрывается государственными страховыми программами Medicare и Medicaid. Таких препаратов в обращении в США большинство.

«Пациенты имеют право знать, во что обойдется им тот или иной препарат, рекламу которого они видят на телеэкране», — отметил министр в подготовленном заявлении.

Большинство американцев не платят за рецептурные ЛП полную цену. Этот факт является одной из причин, почему фармкомпании не хотят указывать цены в рекламе. По их мнению, это будет только дезориентировать пациентов. Однако страховые компании рассчитывают сумму покрытия, исходя именно из заявленной производителем цены. А пациентам со страховками с высоким непокрываемым минимумом или вовсе не имеющим медицинской страховки иногда приходится покупать лекарства за полную цену.

Илья Дугин

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