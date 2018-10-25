Pfizer создает новую компанию

В январе текущего года американская компания Pfizer («Пфайзер») объявила о прекращении ранних разработок в области нейробиологии и сокращении 300 рабочих мест, сообщает FirstWord Pharma.

Теперь Pfizer заключила соглашение с частным инвестиционным фондом Bain Capital о создании новой компании Cerevel Therapeutics («Церевел Терапьютикс»), которая будет специализироваться на разработке лекарственных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы.

Pfizer передала новой компании три препарата-кандидата на стадии клинических исследований и еще несколько разработок на стадии доклинических исследований. Bain Capital предоставила финансирование в размере 350 млн долл.

Pfizer будут принадлежать 25% акций Cerevel, в совет директоров которой войдут бывшие топ-менеджеры Pfizer Моррис Бирнбаум и Даг Джиордано.

Илья Дугин

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