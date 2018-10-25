В Астрахани пресекли сбыт незарегистрированных лекарственных препаратов

Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области завело уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в организации торговли незарегистрированными лекарственными средствами (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Речь идет о дженерических препаратах для лечения гепатита С, которые производятся в Индии, но не зарегистрированы на территории Российской Федерации и ни при каких обстоятельствах не могут поставляться в нашу страну еще и в силу существующих патентных ограничений. Тем не менее в Рунете масса сайтов, на которых лекарства можно приобрести по цене от 3 тыс. до 19,6 тыс. руб. за упаковку. Один из них администрировали жители Астрахани. Отправка медикаментов осуществлялась по всей стране.

В ходе проверочной закупки сотрудники правоохранительных органов также приобрели указанные медикаменты на сумму свыше 113 тыс. руб. Теперь черному фармацевту и ее помощникам грозит уголовная ответственность и наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до шести лет.

Екатерина Погонцева

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