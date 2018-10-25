Эксперт: БАД и дополнительный аптечный ассортимент аптек находятся в зоне стагнации

По итогам восьми месяцев текущего года фармацевтический рынок показывает рост в 8%. Такие данные привела генеральный директор компании Alpharm Анна Ермолаева в ходе заседания РАФМ, которое состоялось в Москве 23 октября.

По сравнению с 2017 годом, в текущем году фармрынок не показывает резкой смены динамики по показателям роста. В среднем он растет на 8%. Однако, по словам Анны Ермолаевой, очевидна смена тенденций. В текущем году в стагнации находятся БАД и дополнительный аптечный ассортимент.

«Лекарства чувствуют себя лучше, чем БАД и допассортимент. Ситуация абсолютно обратная прошлому году. В 2017-ом именно БАД и допассортимент были драйверами роста. В этом году драйвером относительного роста выступают лекарства», – подчеркнула Анна Ермолаева.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik