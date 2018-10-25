J&J раскрывает последние данные об иммунном ответе на «мозаичную» вакцину против ВИЧ-инфекции

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон» уже приступила к исследованиям эффективности кандидатной «мозаичной» вакцины против ВИЧ-инфекции в пяти южноафриканских странах, но на этой неделе были раскрыты начальные данные клинического исследования (КИ) ранней фазы, в котором сравнивают четырехвалентные и трехвалентные вакцины-кандидаты, участвующие в общей программе исследований, сообщает FiercePharma.

По данным J&J, в КИ Traverse четырехвалентная версия вакцины, противостоящая четырем штаммам ВИЧ, вызывала более мощный иммунный ответ на действие различных штаммов ВИЧ-1 по сравнению с трехвалентной вакциной, действие которой направлено против трех штаммов вируса. Компания уже приступила к исследованиям эффективности четырехвалентной вакцины и ожидает первые результаты в 2021 г.

По результатам предыдущего КИ Approach в J&J сообщали о благоприятном профиле безопасности и иммуногенности трехвалентной вакцины. Минувшим летом компания опубликовала результаты исследования, демонстрирующие, что иммунный ответ на вакцину сохраняется, как минимум, в течение года.

Компания представила последние результаты исследований на конференции по изучению и предотвращению ВИЧ-инфекции в Мадриде. Даниэль Штих, руководитель направления изучения биомаркеров ВИЧ подразделения Janssen («Янссен»), сообщил, что как четырехвалентная, так и трехвалентная вакцина продемонстрировали благоприятный профиль безопасности и вызвали иммунный ответ во всех субъектах исследования. Однако, добавил он, четырехвалентная версия вакцины усиливала гуморальный иммунный ответ и клеточную иммунную реакцию.

Татьяна Кублицкая

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