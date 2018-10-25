СПФО просит заблокировать Ozon.ru за онлайн-продажу лекарств

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) просит Роскомнадзор провести проверку в отношении сайта Ozon.ru на предмет его соответствия действующему законодательству.

Также союз предлагает внести сайт оператора в единый реестр запрещенной информации и тем самым заблокировать его, пишет «Коммерсант». Соответствующие обращения ассоциация также направила в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Недовольство членов СПФО вызвало то, что на Ozon.ru появилась возможность делать онлайн-заказ лекарств с их последующей доставкой курьером. Сейчас онлайн-торговля лекарствами запрещена. Разработанный Минздравом законопроект о дистанционной продаже лекарств был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже почти год работа над ним не ведется.

В союзе считают, что продажа препаратов на Ozon.ru нарушает права потребителей, так как на сайте нет информации о качестве реализуемых товаров, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований, в том числе процесса доставки. Кроме того, СПФО указывает на отсутствие сведений о наличии у интернет-компании лицензии на фармацевтическую деятельность. Виновных лиц союз просит привлечь к административной ответственности.

Между тем, в компании Ozon.ru предложения о доставке объясняют подготовкой к моменту, когда дистанционная торговля лекарствами будет разрешена. В рамках подготовки управляющая сайтом компания ООО «Интернет Решения» получила лицензию и открыла офлайн аптечные пункты, где соблюдаются правила хранения лекарств и отпуска лекарственных средств, работают фармацевты.

«В текущий момент клиент может получить безрецептурные лекарственные препараты на дом, если дает поручение доставить ему их из аптечного пункта. Мы провели подобный тест на ограниченной группе клиентов, но это только тест. Чтобы обеспечить десяткам тысяч клиентов в России возможность получать лекарства, не выходя из дома, естественно, нужны разрешительные нормативные акты», – заключили в компании.

Елена Сидорова

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