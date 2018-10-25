Новые возможности для пользователей Apteka.ru

Сервис Apteka.ru на своем YouTube канале запустил серию прямых трансляций, на которых эксперты – врачи и ученые, признанные авторитеты в своих областях, рассказывают про все, что связано со здоровьем: развеивают мифы о родах и беременности, объясняют, как защитить права пациента, рассказывают, почему люди переедают и как с этим бороться, и даже обсуждают проблемы аноргазмии.

Информация преподносится в простой и доступной форме, у пользователей Apteka.ru есть возможность задать вопросы на заинтересовавшую их тему заранее или в процессе трансляции. Записи трансляций можно посмотреть в на YouTube канале Apteka.ru. Трансляции проходят еженедельно по пятницам, в 12 часов по московскому времени. Анонс предстоящей трансляции публикуется на Аптека.ру в разделе Новости.

Источник публикации: АО НПК «Катрен

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