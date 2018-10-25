ФАС готова открыть дорогу параллельному импорту

ФАС подготовила поправки в Гражданский кодекс, предусматривающие легализацию параллельного импорта без разрешения владельцев товарных знаков.

Поправки позволяют правительству с 2021 г. на срок до пяти лет открывать границу для параллельного импорта отдельных товаров, пишет г-та «Ведомости».

Сейчас ввести товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер.

Изменить этот принцип давно предлагала ФАС. В частности, в конце сентября глава ведомства Игорь Артемьев заявлял, что законопроект о внедрении параллельного импорта уже находится в правительстве.

«Нужно определить, где проходит грань, где никто не может вмешиваться в права творца. Интеллектуальная собственность священна и неприкосновенна, но нельзя допускать ее применение для реализации плохих практик», – заявлял Игорь Артемьев 25 сентября на «круглом столе» «Антиконкурентные практики глобальных игроков фармацевтического рынка (Big Pharma)».

При этом член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков в конце мая 2018 г. заявлял, что ЕЭК может получить право вводить международный принцип исчерпания прав на товарные знаки, но вопрос о незамедлительном введении «параллельного импорта» лекарственных препаратов в рамках Союза не стоит. Валерий Корешков отметил, что вопрос пока прорабатывается на уровне экспертов государств-членов. По его словам, сейчас есть примеры реального применения параллельного импорта внутри региональных объединений (параллельный импорт разрешен на внутреннем рынке Европейского союза между его государствами-членами), однако вопрос о параллельном импорте с внешних границ несет в себе существенные риски в связи с созданием предпосылок для обращения контрафактной и «серой» продукции.

В проекте перечислены четыре случая, когда правительство сможет разрешать параллельный импорт: если товары недоступны или их не хватает в России, цены завышены или если они качественно отличаются от аналогов, продаваемых в других странах. Исключение – товары, производство которых локализовано.

В пояснительной записке к законопроекту ФАС указывает, что легализация параллельного импорта может увеличить конкуренцию, что приведет к снижению цен.

Елена Сидорова

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