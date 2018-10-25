Российско-азербайджанское фармпредприятие должно начать работать в конце 2018 года

Азербайджано-российское совместное предприятие будет введено в эксплуатацию в декабре 2018 года, сообщили «Интерфаксу» в правительстве Азербайджана.

«В декабре будет введена в эксплуатацию производственная линия «Упаковка лекарственных средств», которая является первым этапом проекта», — отметили в правительстве.

Закладка фундамента предприятия состоялась в ноябре 2016 года территории Пираллахинского промышленного парка в Баку. В рамках проекта, реализуемого компанией «Р-Фарм» и ее партнерами в Азербайджане, запланировано создание первого в Республике высокотехнологичного производственного комплекса с лабораторным и логистическими блоками. Комплекс будет отвечать всем современным стандартам, в т.ч. надлежащим практикам GMP. Портфель продуктов, запланированных к локализации в рамках программы импортозамещения, будет включать лекарственные средства для терапии социально-значимых и высокозатратных нозологий. В том числе препаратов для терапии онкологических, кардиологических заболеваний, сахарного диабета. В будущем портфель будет расширен и позволит закрыть потребность не только Азербайджана, но и других стран региона. Мощность завода будет превышать 250 млн единиц продукции в год.

Инвестиционный климат внутри Азербайджана становится всё более благоприятным для внешних инвесторов. При разработке бизнес-плана мы, конечно, обращали внимание на то, какие условия для поддержки инвесторов и операторов рынка созданы. Особенно интересными показались условия, предложенные резидентам промышленных парков. Главный результат появления производства в Азербайджане – это повышение доступности современных видов терапии для пациентов. Кроме того, важно отметить, что «Р-Фарм» — это социально ориентированный бизнес. При организации нового предприятия для нас очень важно оказать положительное воздействие на окружающее его сообщество. Вот почему вместе с современными технологиями и новыми рабочими местами мы планируем перенести сюда и лучшие практики по подготовке высокопрофессиональных кадров, образовательные проекты, которые уже сейчас успешно реализованы в России, — прокомментировали в компании «Р-Фарм».

Учредителями компании являются: ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и «Р-Фарм» (Россия).

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

АО «Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Cфера деятельности компании охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, производством, выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной медицинской помощи. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

gmpnews