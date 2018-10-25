В Израиле начнут производить новое лекарство от ВИЧ

Иерусалим, 24 октября /Синьхуа/ — Первое биотехнологическое предприятие по производству нового лекарства от ВИЧ будет создано в Израиле в южном городе Эйлат. Об этом во вторник объявили в Министерстве экономики страны.

Лекарственный препарат под названием «Гаммора» был разработан израильской фармацевтической компанией «Zion Medical» и уже успешно протестирован на людях.

В ходе экспериментов также стало очевидно, что лекарство эффективно и для борьбы с раковыми опухолями.

Препарат уничтожает ВИЧ-зараженные клетки в отличие от предыдущих лекарств, которые были направлены на уничтожение самого вируса, создавая риск появления устойчивости вируса и его изменений.

Муниципалитет Эйлата уже выделил площадку для исследовательского центра и будущего производства, стоимость которого составит 90 млн долларов.

На исследовательский центр потребуется 30 млн долларов, 9 из них выделит министерство.

Добавим, что китайская компания «Шэньчжэньский международный институт биологических исследований» приобрела права на производство и реализацию лекарства в Китае.

russian.news.cn