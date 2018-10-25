Эксперт: Нет факторов, которые бы резко взорвали рынок на потребление

Аналитики разошлись в прогнозах роста рынка по итогам 2018 года. В ходе заседания РАФМ три аналитические компании представили свои прогнозы на текущий год. Если составить рейтинг по уровню их оптимистичности, то первое место бесспорно достанется Alpharm.

По словам генерального директора этой компании Анны Ермолаевой, по итогам 2018 г. рынок может показать рост на уровне 8%. Прогноз на будущее в этот раз компания представила долгосрочный. По мнению аналитиков Alpharm, до 2022 г. розничный сегмент будет расти в среднем на 6%, госсегмент – на 7%.

«Мы робко заглядываем за горизонт. Рынок растет на 4,6%, что существенно ниже нашего предыдущего прогноза. Пока рынок не оправдывает наших очень оптимистичных ожиданий в 2018 году, но и в розничном, и государственном сегментах видим восстановление темпов. Уверены, что выйдут в плюс и достигнут 4–5%, как минимум в госсегменте», – констатировал в свою очередь генеральный директор IQVIA Николай Демидов.

И, таким образом, IQVIA занимает вторую строчку в рейтинге оптимистичности. Что касается, прогнозов DSM Group, генеральный директор компании Сергей Шуляк не скрывал, что представляет самый пессимистичный прогноз.

«Ситуация более плачевна, чем мы предполагали. В целом минус 1% за 1-е полугодие 2018 года, положительно только в рознице – чуть более 3%, но и это самый минимум. Наш максимальный прогноз на этот год – не более +2%. Никаких чудес не будет, нет факторов, которые бы резко взорвали рынок на потребление», – сказал он.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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