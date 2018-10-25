«Фарм СКД» не удалось добиться отмены штрафа в 85 млн рублей за заключение картеля

Арбитражный суд Поволжского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу самарского поставщика лекарственных средств и медицинских изделий ООО «Фарм СКД» на решение суда апелляционной инстанции. Определением от 23 октября решение ФАС России о привлечении компании к административной ответственности признано правомочным.

ФАС России уличила ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах при совместном участии в 465 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания для нужд ЛПУ . Картель действовал с лета 2013-го по зиму 2016 г. на территории Оренбургской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Марий-Эл.

Антимонопольный орган представил обширную доказательную базу, в том числе таблицу распределения аукционов между фирмами, найденную в офисе, переписку сотрудников обоих ООО, включение в заявки на участие в одном и том же аукционе товаров с одинаковыми товарными наименованиями. Компании настаивали на том, что претензии к ним необоснованны, но доказать неправоту ФАС РФ в суде им не удалось. ООО «Фарм СКД» был назначен административный штраф в размере 85,2 млн руб., с которым фирма тоже не согласилась.

Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил иск фармацевтической компании о признании решения ФАС РФ незаконным, указав на ошибки при расчете штрафа и снизив его размер до 4,2 млн руб. Однако апелляционная инстанция это решение суда отменила и отказала истцу в удовлетворении исковых требований. Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены решения ФАС РФ. Компании надлежит уплатить штраф в 85,2 млн руб. 23 октября постановление Арбитражного суда Поволжского округа вступило в силу.

По сведениям координатора проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадима Нуждина, 30 марта этого года после вмешательства ФАС через Генеральную прокуратуру было также заведено уголовное дело по данному картелю.

По данным rusprofile.ru, ООО «Фарм СКД» действует с 1995 г. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтической продукцией. В качестве поставщика участвовала в 19,3 тыс. госконтрактов на общую сумму 15 млрд руб. Компания является резидентом индустриального парка «Преображенка» и намерена построить логистический центра площадью 10 тыс. кв. м (140 новых рабочих мест).

Екатерина Погонцева

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