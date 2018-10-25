Препарат для лечения ишемического инсульта получил 15,3 млн долл. инвестиций раунда серии В

Acticor Biotech, портфельная компания фонда Primer Capital, привлекла инвестиции раунда серии B в размере 15,3 млн долл. от группы европейских и азиатских фондов. Полученные средства будут направлены на финансирование клинических исследований первой фазы II антитромоботического препарата ACT017 по показанию «острая фаза ишемического инсульта». Инвестиции предыдущего раунда, в которых принимал участие Primer Capital, были направлены на проведение фазы I.

Препарат ACT017, разработкой которого занимается французская компания Acticor Biotech, –уникальное для фармацевтического рынка решение для лечения острой фазы ишемического инсульта с благоприятным профилем безопасности. Обладая минимальными противопоказаниями, он может использоваться в качестве экстренной терапии на более широком временном отрезке, нежели существующие решения.

В текущем раунде приняли участие как имеющиеся инвесторы (в том числе CapDecisif Management), так и новые инвестфонды: Newton BioCapital (Бельгия), Mirae Asset Capital (Корея), CMS Medical Venture Investment Limited (Гонконг) и A&B (Гонконг).

Общая сумма предыдущего раунда составила 3,9 млн евро, включая инвестиции Primer Capital, ряда других фондов, нескольких бизнес-ангелов. Полученные средства были направлены на проведение фазы I клинических исследований, результаты которых признаны удовлетворительными, и комплекса мероприятий для подготовки фазы II.

Primer Capital основан в 2015 году и представляет собой венчурный фонд, который нацелен на инвестирование в компании, разрабатывающие перспективные биотехнологические и медицинские продукты для различных секторов фармацевтического рынка. Сейчас в портфеле фонда 10 проектов по всему миру в сфере онкологии, кардиологии, дерматологии, IT- и AI-решений. Primer Capital работает в партнерстве с такими организациями, как ОСТ, фонд «Сколково», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Северо-Западный центр трансфера технологий, Агентство инноваций города Москвы.

Источник публикации: Primer Capital

pharmvestnik