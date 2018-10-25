Башкирия нашла дополнительные деньги на закупки орфанных препаратов в 2019 году

В будущем году на лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями в бюджет Башкирии дополнительно заложат 700 млн руб. Таким образом правительство республики надеется избежать накладок с приобретением дорогостоящих препаратов, которые систематически наблюдались в прошлые годы. Всего на приобретение медикаментов для льготных категорий в 2019 г. планируется потратить 2 млрд руб.

В текущем году «ФВ» неоднократно писал о проблемах с обеспечением бесплатными лекарствами тяжелобольных пациентов. После вмешательства прокуратуры было установлено, что перебои были вызваны нерасторопностью и неграмотностью отдельных чиновников , за что они были привлечены к дисциплинарной ответственности. Уже в конце июля министр здравоохранения Анвар Бакиров отчитался перед главой региона о том, что ситуацию удалось исправить, однако новый руководитель региона, едва приступив к исполнению своих обязанностей в середине октября, сразу же заговорил о проблемах с лекарственной помощью льготным категориям граждан. Вскоре после этого министр здравоохранения ушел в отставку.

Выделение дополнительных денежных средств на закупки ЛС и отрасль здравоохранения в целом даст новому министру и его команде больше возможностей для нормализации обстановки. По прогнозу Минфина Башкирии, в 2019 г. на медицину будет потрачено на 5 млрд руб. больше, чем предполагалось, – в общей сложности 20 млрд руб.

«В проекте закона о бюджете ТФОМС также заложено увеличение в следующем году финансирования медицинской помощи онкобольным и расширение базовой программы ОМС за счет видов высокотехнологичной помощи, которые ранее в нее не входили», – сообщил директор ТФОМС республики Алексей Меньшиков.

Законопроекты о бюджете Башкирии и ТФОМС в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в Государственное собрание – Курултай РБ.

Екатерина Погонцева

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