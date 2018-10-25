Аптечные сети увидели риски в передаче данных своим ассоциациям

На II Поморском фармацевтическом форуме в Архангельске представители аптечных сетей выразили обеспокоенность возможной утечкой данных при передаче ассоциациям отчетностей о продажах и закупках маркетингового товара. Параллельно эта проблема всплыла на конференции Digital Pharma 2018.

Цифровая «безграмотность» владельцев сетей может привести к тому, что партнер возьмет данные не только по совместным маркетинговым контрактам у сети, но и по остальному товародвижению.

«Передавая данные, мы зачастую не понимаем, каким образом устроены программы по обмену информацией между аптеками и ассоциацией. В итоге мы не уверены, что партнер-ассоциация помимо данных о продажах товаров конкретных производителей не забирает у нас все и не использует это в своих целях. Особенно если этот союз управляется дистрибьютором, с которым мы работаем по договору поставки», – сообщила «ФВ» собственник сети аптек Ирина Кожевникова. – Хотелось бы, чтобы нам предоставили программу, в которой мы могли бы формировать необходимые данные в читаемом формате и передавать ассоциациям».

На сегодняшний день к небольшим сетям подключаются специалисты ассоциаций, говоря, что возьмут только ту информацию по товарам, которая касается сотрудничества. Насколько честны эти специалисты, сети сказать затрудняются, поскольку не могут себе позволить ИТ-специалиста, который бы контролировал процесс. Светлана Царегородцева, менеджер по развитию другой аптечной сети, рассказала «ФВ», что, когда она работала в компании по разработке автоматизированных систем для аптек, к ним периодически обращались сторонние лица с предложением продать базы сетей.

«Сегодня в аптечной сети я занимаюсь отчетностью, поэтому вижу, что можно давать партнерам только отчеты с конкретными данными. Нет необходимости передавать всю информацию. Но от некоторых союзов у нас стоят программные решения, которые работают в фоновом режиме, отгружая информацию в определенное время. И есть подозрения, что они отгружают значительно больше данных, чем требуется для маркетингового договора. Они уходят сразу на их сервер, и сеть не может открыть файл и посмотреть, что именно ушло ассоциации», – пояснила Светлана Царегородцева.

На конференции Digital Pharma 2018 руководители «Фармзнание» Елена Ватутина и Мария Рябуха также подняли острую тему.

«Сети жалуются, что всевозможные объединения, аффилированные с крупными игроками рынка, сливают коммерческую информацию о маленьких сетях крупным сетям», – признались основатели «Фармзнание».

Управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев считает, что, если аптечный союз связан с розницей и дистрибуцией, конфликт интересов неизбежен.

«Мы в свою очередь не заинтересованы передавать конфиденциальные данные наших сетей, подрывая собственный имидж. В то же время вопрос прозрачности в отношениях за счет программных инструментов становится все актуальней на рынке. Одним из первых значительных шагов в этом направлении стал обмен данными через онлайн-кассы», – сообщил «ФВ» г-н Кондратьев.

Фармрынок взял курс на прозрачность, считает Виктория Андосова, директор ФармХаб, платформы по закупкам и маркетингу в аптеках. «Производители заявляют о необходимости подтверждать отчетность фискальными данными с онлайн-касс. Поэтому вопрос безопасности передачи данных ставится остро, – рассказывает «ФВ» г-жа Андосова. –Сетям нужен безопасный инструмент формирования отчетности по маркетинговым контрактам. Поэтому мы даем возможность включить наше программное приложение по обмену данными в офлайн режиме, сформировать файлы, просмотреть их содержимое в excel формате и отправить нам через электронную почту. Таким же образом поступаем с данными о продажах в чеках, передаваемых нам аптекой через оператора фискальных данных».

В современном мире аптека не может существовать как полностью закрытая от внешнего мира система, поэтому риск утечки данных присутствует в деятельности аптеки всегда.

«Единственный способ навсегда избавиться от риска утечки ценной информации, обесценить эту информацию, – считает коммерческий директор Pharm-Portal Александр Кулягин. – Если отношения между всеми участниками товаропроводящей цепочки будут прозрачными, в выигрыше в итоге останутся все добросовестные участники рынка».

Денис Кунгуров

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