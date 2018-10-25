Amgen снизила цену на препарат Repatha в США на 60%

Американская биотехнологическая компания Amgen («Амджен») объявила о снижении цены на свой гипохолестеринемический препарат Repatha (evolocumab) на 60% в США, сообщает FirstWord Pharma.

Новая цена за годичный курс терапии составляет 5850 долл. против первоначальной цены 14тыс. долл. Препарат одобрен FDA в 2015 г.

Как отметил исполнительный директор Amgen Роберт Брэдуэй, около 75% пациентов, получающих медицинскую помощь по программе Medicare, и которым назначен препарат Repatha, не могут получить к нему доступ из-за высоких доплат. По его словам, снижение цены позволит сократить выплаты из кармана пациентов с 370 долл. до 25–150 долл. в зависимости от страховой программы.

Директор по коммерческим операциям Amgen Мурдо Гордон полагает, что препарат Repatha показан почти половине из 3,4 млн американских пациентов с высоким уровнем холестерина по программе Medicare. В других странах препарат принимают еще более 50 тыс. пациентов.

В первой половине 2018 г. объем продаж Repatha составил 271 млн долл.

Илья Дугин

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