ФАС планирует устранить необоснованные ограничения конкуренции при появлении воспроизведенных лекарств

ФАС России разрабатывает проект документа, в соответствии с которым в отношении лекарственных препаратов будут установлены ограничения на заключение государственного (муниципального) контракта на срок более чем три года.

Документом будет установлена возможность заключения долгосрочных государственных контрактов только в отношении лекарственных препаратов, защищенных патентами, при условии значительного снижения цен на такие лекарственные препараты. Кроме того, предлагается ограничить срок действия долгосрочных государственных контрактов сроком действия патента на лекарственный препарат либо датой выхода на рынок иного лекарственного препарата, имеющего те же показания к применению.

В ФАС считают, что принятие такого документа будет способствовать: предотвращению необоснованного ограничения конкуренции при появлении воспроизведенных лекарств; повышению эффективности бюджетных расходов; стимулированию выхода на рынок воспроизведенных лекарственных препаратов, а также иных лекарственных препаратов, имеющих те же показания к применению; снижению цен на лекарственные препараты, не имеющие аналогов, за счет гарантированных объемов сбыта; снижению издержек государственных заказчиков, связанных с проведением закупок.

Общественное обсуждение уведомления о разработке документа проводится на сайте regulation.gov.ru до 7 ноября 2018 г.

Елена Сидорова

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