Alexion Pharmaceuticals увеличил прибыль на 40%

Производитель лекарств для лечения редких аутоимунных заболеваний Alexion Pharmaceuticals выпустил отчетность за третий квартал 2018 года. Компания продемонстрировала прекрасные финансовые результаты и устойчивый рост.

Выручка фармацевтического гиганта увеличилась на 19,5% и превысила $1 млрд. Этот показатель почти на 1% превзошел ожидания аналитиков. Рост выручки и сокращение затрат на 14% позволили компании показать рост чистой прибыли на 324,2% по стандарту GAAP и на 40,1% по международным стандартам (non-GAAP). Alexion добилась таких результатах всего с тремя препаратами.

Прибыль компании составила $330,9 млн по стандарту GAAP или $460,1 в non-GAAP. Маржа чистой прибыли по разным стандартам составила 32,2% и 44,8% соответственно. В обоих случаях это очень высокий уровень рентабельности. Размер прибыли на одну акцию (EPS) составил $2,02, на 16% превысив ожидания аналитиков.

Компания в настоящее время продает только три лекарства. 86,5% выручки приходится на долю продаж препарата Soliris — дорогостоящего препарата, используемого при лечении тяжелых аутоимунных заболеваний. Среди показаний — атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) и пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ), поражающая кровь и сосуды.

Стоимость начального четырехнедельного курса терапии с использованием Soliris составляет около $72 тыс. Alexion Pharmaceuticals увеличила квартальные продажи Soliris на 17,6%, выручив от продаж одного препарата $888 млн.

При этом компания увеличивает продажи и других лекарств, а также проводит дорогостоящие исследования для создания новых препаратов. Наибольший рост продаж Alexion Pharmaceuticals показал препарат Kanuma, производящийся из белка яиц генетически модифицированных куриц. Он применяется для ферментной замещающей терапии редких заболеваний. Пока на долю Kanuma приходится 2,5% выручки, но компания увеличила продажи препарата на 54%, превысив прогнозы аналитиков на 15%.

Alexion Pharmaceuticals проводит исследования и доклинические испытания новых поколений препаратов, в частности Ultomiris для лечения аГУС и ПНГ, а также средств для лечения рецидивирующего нейромиелита и болезни Вилсона. Параллельно Alexion занимается совместными исследовательскими проектами с компаниями Dicerna Pharmaceuticals и Complement Pharma.

ИСТОЧНИК: РБК

gmpnews