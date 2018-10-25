Депутаты Госдумы отклонили законопроект об ограничении рекламы гомеопатических средств

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагается размещать рекламу гомеопатических лекарств исключительно в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок и семинаров, а также в специальной прессе.

«Настоящим законопроектом предлагается установить, что реклама гомеопатических лекарственных препаратов не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым на вторичную (потребительскую) упаковку гомеопатических лекарственных препаратов должна наноситься предупредительная надпись о том, что препарат не обладает клинически доказанными лечебными свойствами.

Автором инициативы является член Совета Федерации Антон Беляков.

mskagency