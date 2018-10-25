«Берингер Ингельхайм» займется разработкой иммунотерапевтических препаратов нового поколения

Компания «Берингер Ингельхайм» объявила о приобретении всех акций биофармацевтической компании ViraTherapeutics, специализирующейся на разработке методов лечения на основе онколитических вирусов. В ViraTherapeutics создан ведущий вирус-кандидат ВВС-ГП [вирус везикулярного стоматита (ВВС) с модифицированным гликопротеином (ГП)], который исследуется отдельно и в сочетании с другими видами терапии. Общая стоимость сделки 210 млн евро обусловлена договором купли-продажи опциона и доли, подписанным между компаниями в августе 2016 года.

Терапия онколитическими вирусами — это метод лечения опухолевых заболеваний, основанный на двух механизмах действия. Первый: вирус определенным образом внедряется в опухолевые клетки, где происходит его репликация, а затем убивает их. Второй: вирусная инфекция стимулирует иммунную систему к распознаванию опухолевых клеток, что приводит к иммуно-опосредованному уничтожению как инфицированных, так и неинфицированных опухолевых клеток, способствуя дополнительному усилению контроля над опухолью. В «Берингер Ингельхайм» и ViraTherapeutics занимаются разработкой платформы терапии онколитическими вирусами нового поколения. Главный исследуемый вирус-кандидат ВВС-ГП, поддерживающий эту платформу, продемонстрировал многообещающие результаты в доклинических моделях, особенно в сочетании с ключевыми иммуномодулирующими компонентами, разрабатываемыми компанией «Берингер Ингельхайм».

«Приобретение компании ViraTherapeutics с ее перспективной онколитической вирусной платформой стало результатом тесного сотрудничества в течение более чем двух лет, — прокомментировал д-р Хайнц Швер (Heinz Schwer), генеральный директор ViraTherapeutics. — Мы видим большой потенциал в разрабатываемых технологиях и программах, основу которых составляет ВВС, и смотрим на них как на дополнительное преимущество для “Берингер Ингельхайм” в области иммунотерапии онкологических заболеваний и поиске инновационных вариантов лечения пациентов».

«Я благодарен команде научного руководителя исследования Дороти фон Лаэр (Dorothee von Laer), генерального директора Хайнца Швера (Heinz Schwer) и директора по производству и технологиям Лизы Эгерер (Lisa Egerer) за верность исследовательскому делу и научному прогрессу, благодаря чему эффективное сотрудничество с “Берингер Ингельхайм” стало возможным и позволило реализовать возможность раннего выкупа, — выразил признательность д-р Клаус Шольмайер (Klaus Schollmeier), председатель консультативного совета ViraTherapeutics. — Также благодарю инвесторов и своих коллег — членов совета за активное участие в этом проекте. Я убежден, что исследование, которое ведет компания ViraTherapeutics, станет ключевым для создания препаратов против рака, разрабатываемых в “Берингер Ингельхайм”».

Для «Берингер Ингельхайм» использование двойного метода при поиске возможных вариантов лечения, в частности сочетание иммунотерапии рака с лечением, направленным на уничтожение опухолевых клеток, является центральным в стратегии исследований иммуноонкологии. Терапия на основе онколитических вирусов соответствует этой стратегии и дополняет ее.

«В основу нашего метода заложена трансформация “холодных” опухолей — иммунологически неактивных опухолей, которые не реагируют на блокаторы иммунных контрольных точек, — в “горячие” опухоли, наиболее восприимчивые к атакам иммунной системы, — рассказал д-р Мишель Пэре (Michel Pairet), член Совета директоров компании «Берингер Ингельхайм», — Мы стремимся инвестировать в ранние перспективные исследования, в те проекты, где наша профессиональная компетенция наилучшим образом дополняет сильные стороны наших партнеров. Наша цель – открытие революционных терапевтических способов лечения для того, чтобы улучшить жизнь пациентов и выиграть битву против рака».

ViraTherapeutics была портфельной компанией двух венчурных инвесторов: венчурного фонда Европейской молекулярной биологической лаборатории EMBL Ventures и венчурного фонда «Берингер Ингельхайм» (BIVF). BIVF ориентирован на стратегические инвестиции в самые передовые биотехнологии и новые проекты по внедрению инновационного подхода в медицине. В распоряжении фонда — 250 млн евро, и сегодня эта организационная структура контролирует портфель из 22 активных компаний, являясь одним из самых деятельных инвесторов в области иммуноонкологии во всем мире.

gmpnews