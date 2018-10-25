Abbott запускает прямые он-лайн продажи системы непрерывного измерения уровня глюкозы

Компания Abbott начла реализацию проекта по прямым продажам системы flash мониторинга глюкозы Freestyle Libre через официальный сайт. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании. На пилотном этапе доставка FreeStyle Libre доступна только в Москве и московской области.

«Прямая схема продаж позволяет гарантировать качество товара и наилучшую цену для конечного потребителями», — пояснил источник.

Для того чтобы совершить покупки на сайте FreeStyle Libre, необходимо посетить один из Центров этой системы, где специалисты продемонстрируют устройство и научат им пользоваться, уточнили в пресс-службе. По словам представителя компании, для Abbott «исключительно важно предоставить исчерпывающую информацию покупателям для последующего корректного использования системы».

После получения консультации у специалистов Центра потребитель получит учетную запись для регистрации в личном кабинете, которая позволит в дальнейшем совершать покупки в официальном интернет-магазине FreeStyle Libre. Центры открыты для всех покупателей вне зависимости от региона проживания. При посещении достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. На сайте представлена информация о продукте и Центрах FreeStyle Libre.

Разработанная Abbott система FreeStyle Libre призвана избавить людей с сахарным диабетом от боли и неудобств, связанных с проколом пальца, облегчить мониторирование уровня глюкозы, улучшая качество контроля заболевания. При каждом сканировании система отображает текущий уровень глюкозы в режиме реального времени, предыдущие данные, а также тенденцию изменения ее уровня.

Сергей Рякин

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