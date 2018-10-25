Магнит откроет 2000 аптек в следующем году

Директор проекта «Здоровье» розничной сети «Магнит» Валерия Солок рассказала «ФВ» о стратегии развития фармацевтического направления на ближайшее время. Тысячи аптек решено располагать не только в «Магнит Косметик», но и в продуктовых магазинах сети. Вместе с активным запуском аптек по всей России, будут выстраиваться бизнес-процессы по ассортиментной матрице и заключаться прямые контракты с производителями.

Сеть «Магнит» выпустила пресс-релиз, сообщающий о создании собственного института категорийного менеджмента, новой стратегии в работе с ассортиментной матрицей и более прозрачной работе с производителями. Ритейлер планирует увеличить плотность продаж за счет эффективного подхода до 35%. Стратегия развития сети предусматривает улучшение форматов магазинов, расширение выбора товаров на полках, новые сервисы. Поскольку об изменениях в таком специфическом направлении, как фармацевтика в релизе не сообщалось, «ФВ» решил уточнить у руководителя проекта «Здоровье» Валерии Солок о планах аптечного сегмента.

«С развитием объемов закупок и увеличением количества аптек мы хотим перейти на прямое сотрудничество с поставщиками и совместное планирование, нам интересны долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения», — сообщила г-жа Солок. В уходящем 2018 году сеть запустит около 100 аптек. В планах 2019 года по географическому расширению – запуск еще 2000 аптек.

Проект «Здоровье» также участвует в развитие новой логики управления ассортиментом – институте категорийного менеджмента. Сейчас создается управление категорией аптечного ассортимента. «Мы будем запускать СТМ, как без специальных брендов, типа ушных палочек, так и отдельные линейки под разными брендами. В основном это, конечно, парафарма», — рассказывает Валерия Солок.

На вопросы о развитие прозрачных отношений с производителями, прямых контрактах, внедрении маркетинговых блоков для анализа ассортиментной матрицы, г-жа Солок сообщила, что все эти мероприятия сейчас находятся в стадии разработки, параллельно с вводом категорийного управления ассортиментом.

Также прорабатываются новые решения по логистике и работе с остатками для лучшего управления. «Не случайно мы покупаем одного из крупнейших фармдистрибьюторов. Синергия «Магнит» и «СИА» в логистике и экспертизе позволит максимально эффективно управлять как снабжением аптек, так и магазинов «Магнит Косметик».

Денис Кунгуров

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