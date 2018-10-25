Фармпроизводителей из стран ЕАЭС обяжут регистрировать патенты в России

Правительство РФ представило проект поправок в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» — для стран-участниц Евразийского экономического союза вводятся правила патентования и лицензирования лекарственных средств на территории России.

Согласно проекту документа, компании-фармпроизводители из стран ЕАЭС, желающие продавать свою продукцию в России, должны будут не только зарегистрировать препараты, но и предварительно получить патент, зарегистрировать товарный знак, а также доказать, что их действия не нарушают чьи-либо права на интеллектуальную собственность. Данные положения, как предполагаются, вступят в силу с 1 января 2019 года.

Если патент имеется, достаточно будет предоставить его копию или лицензионное соглашение, предоставляющее право на реализацию и производство лекарственного препарата. Держатели уже действующих патентов должны сообщить об этом в Минздрав до 1 января 2020 года.

Страны-участницы ЕАЭС, как говорил глава ФАС Игорь Артемьев, готовы к параллельному импорту лекарств и медизделий, за исключением Республики Беларусь, однако переговоры с партнерами по этому поводу ведутся. В конце октября 2018 года служба подготовила поправки в Гражданский кодекс РФ о легализации параллельного импорта. ФАС предлагает запустить механизм с 2021 года.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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