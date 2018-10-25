Томские ВУЗы будут оказывать услуги по полному циклу разработки новых лекарственных форм

Рабочая встреча представителей Томского госуниверситета (ТГУ), Сибирского госмедуниверситета (СибГМУ) и ведущих российских фармкомпаний завершилась в Томске; как сообщил РИА Томск сотрудник Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ, томские ученые будут помогать бизнесу в создании дженериков, а также разрабатывать для предприятий новые лекарственные формы.

«На рабочую встречу приехали 15 больших и малых фармкомпаний, многие были на рабочей встрече во второй раз (первая прошла год назад), то есть итогами сотрудничества с томичами они довольны. Мы обсуждали, чем вузы могут быть полезны предприятиям фармацевтической отрасли, и одно из выделенных направлений работы – разработка новых молекул, которые нужны для создания новых лекарств», – рассказал представитель ИХТЦ ТГУ.

Также фармкомпании заинтересовались аналитической базой ТГУ, которая поможет им в производстве дженериков (воспроизведенных лекарственных средств).

«Все фармакомпании отслеживают, когда заканчивается срок действия патента на формулу того или иного оригинального лекарства. Как только это происходит, можно выпускать идентичный дженерик. Но воссоздать лекарство очень сложно, а в ТГУ есть лаборатория физико-химических методов анализа, которая обучает специалистов хроматографии – методу разделения и анализа смесей веществ», – пояснил представитель ИХТЦ.

По его словам, примерно треть компаний – участников рабочей встречи сообщили о желании прислать в ТГУ своих сотрудников на обучение этому методу. Кроме того, для ряда компаний ТГУ и СибГМУ будут оказывать услуги по полному циклу разработки новых лекарственных форм. По словам собеседника агентства, бизнес ранее уже оценил скорость, с которой томичи могут сделать технологию с нуля.

«ИХТЦ разрабатывает всю «дорожную карту» проекта, выступая для заказчика в роли «единого окна». Технологию готовой лекарственной формы делают в Центре внедрения технологий СибГМУ, комплекса методик анализа – в лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ. Новокузнецкому АО «Органика» мы сделали технологию производства дженерикового обезболивающего за восемь месяцев, раньше этот процесс затягивался на 2-3 года».

gmpnews