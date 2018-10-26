Оборудование по маркировке лекарств от Original Group установлено в компании «Альтфарм»

ПАК iTrack TTS от Original Group, включающий в себя программный комплекс iTrack и оборудование Qubi, успешно установлен и интегрирован в производственную линию подмосковной площадки фармпроизводителя «Альтфарм».

Программно-аппаратный комплекс iTrack TTS – система, которая разработана специалистами холдинга Original Group для сериализации и агрегации лекарственных препаратов в соответствии с требованиями государственных регуляторных органов, с учетом российских ГОСТов и международных стандартов GS1, GSP, GMP, GAMP 5, GDP. В экосистему iTrack входит аппаратно-промышленный комплекс под маркой Qubi Pro.

Программное обеспечение iTrack разработано R&D центром Original Group имеет понятный интерфейс, настройку прав доступа, ролей и гибкий менеджер отчетов. Инсталлированное оборудование также разработано конструкторским бюро Original Group и производится в России с использованием комплектующих ведущих мировых марок.

«После установки и интеграции аппаратного комплекса на базе TTS iTrack в наше производственное оборудование успешно пройдены тесты по обеспечению связи АПК TTS iTrack с регистратором эмиссии кодов с криптозащитой. Тесты показали, что все системы ПО и оборудование, разработанные и произведенные компанией Original Group, работают в штатном режиме, без сбоев. Также нас радует, что АПК готов к любым изменениям и на нашем производстве, и в государственном проекте обязательной маркировки лекарственных препаратов», ­– отмечают в ООО «Альтфарм».

Источник публикации: Original Group

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