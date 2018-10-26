Растущая конкуренция и падение покупательской способности населения – самые значимые проблемы для руководителей аптек

Компания Тop of Mind MR&C по просьбе «ФВ» провела исследование, в котором приняли участие руководители самостоятельных и сетевых аптек из разных регионов России. Более половины заведующих в ходе опроса сообщили, что в сравнении с тем периодом, когда они только вступили в должность, работать сегодня стало сложнее (стаж работы в должности участников опроса в среднем пять лет).

Примечательно, что среди директоров муниципальных/государственных аптек такое мнение превалирует – так считают свыше 80% респондентов. Что же касается пула руководителей частных аптек, то об усложнении условий работы заявили вдвое меньше опрошенных.

Какие проблемы осложняют сегодня работу директора аптеки? Как показали результаты опроса, больше всего управленцев беспокоят проблемы, связанные с растущей конкуренцией в фармрознице, неконтролируемым ростом количества аптек. Об этом заявили 74% опрошенных. Другая острая проблема – падение покупательской способности населения (67%).

Хлопот руководителям аптек добавляют также трудности, связанные с постоянными изменениями в регулировании отрасли, противоречиями и пробелами в нормативно-правовой базе. На это указали 57% респондентов. Проверки надзорных органов осложняют жизнь 36% участникам опроса. Еще одна болевая точка – нехватка квалифицированных кадров. Эта проблема актуальна для 50% опрошенных.

Вообще, проблематика, связанная с управлением персоналом, особенно беспокоит заведующих аптеками. Слабая мотивация к труду, недостаточная профессиональная подготовка молодых сотрудников, текучка кадров это вопросы, с которыми им приходится постоянно сталкиваться в своей практике.

Примечательно, что коррупция не входит в число самых значимых для директоров аптек проблем. Лишь около 3% участников опроса признались, что имели дело с подобными фактами.

Наталья Маскина

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