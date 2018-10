FDA отклоняет регистрационную заявку Regeneron на препарат Eylea в преднаполненных шприцах » В III квартале 2018 г. прибыль Merck & Co. составила 2 млрд долл. В III квартале 2018 г. объем продаж фармпродукции американской фармацевтической компании Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) вырос на 6% и составил 9,7 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж компании увеличился на 5% и составил 10,8 млрд долл., что немного меньше прогнозов аналитиков (10,9 млрд долл.). Квартальный объем продаж препарата Keytruda вырос на 80%, составив 1,89 млрд долл. Аналитики прогнозировали 1,87 млрд долл. Показатель по препарату Januvia/Janumet снизился на 2% – до 1 млрд долл., что соответствует прогнозам. Продажи вакцины Gardasil/Gardasil 9 увеличились на 55% – до 1 млрд долл. Объем продаж препарата Isentress сократились на 11% – до 275 млн долл. Показатель объема продаж по препарату Zetia/Vytorin упал на 44% – до 257 млн долл. Квартальная прибыль Merck & Co. составил 2 млрд долл. против убытка 51 млн долл. за аналогичный период 2017 г. По прогнозу компании, в 2018 г. прибыль на акцию составит 4,30–4,36 долл., а не 4,22–4,30 долл., как ожидалось ранее. Объем продаж прогнозируется в пределах 42,1–42,7 млрд долл. Аналитики прогнозируют 4,24 долл. и 42,5 млрд долл. соответственно. Илья Дугин

