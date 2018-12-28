ФАС требует от SIA Tamro прекратить уклоняться от договора с АО «Р-Фарм»

ФАС России направила латвийскому дистрибьютору SIA Tamro предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Признаки нарушения российского антимонопольного законодательства ФАС усматривает в том, что компания экономически и технологически необоснованно уклоняется от заключения договора с российским фармдистрибьютором АО «Р-Фарм» на поставку монопольного лекарственного препарата «Совальди».

«Предупреждение ФАС России должно быть выполнено в срок до 31 января 2019 года. Если SIA Tamro не выполнит предупреждение в установленный срок, антимонопольный орган будет обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства», – отмечают в ФАС.

Стоит отметить, что препарат «Совальди» не имеет на территории РФ аналогов.

«Препарат «Совальди» показан к применению в комбинации с другими лекарственными препаратами для лечения хронического гепатита С у взрослых пациентов и не имеет аналогов на территории Российской Федерации. При этом компания SIA Tamro не представила российскому конкурентному ведомству доказательств экономической либо технологической невозможности продажи препарата российскому дистрибьютору», – прокомментировал заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.

Источник: ФАС России

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