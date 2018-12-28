IBM предлагает крошечные датчики, прикрепляемые к ногтю, для мониторинга состояния здоровья человека

В проводимом компанией IBM («Ай-Би-Эм») исследовании изучают первый в своем роде «ногтевой» датчик для мониторинга состояния здоровья человека: носимое беспроводное устройство непрерывно измеряет сгибание и движения человеческого ногтя, что является основным показателем силы захвата, сообщает Biospectrum Asia.

Система состоит из тензодатчиков, которые прикрепляются к ногтю, и микрокомпьютера, измеряющего напряжения и деформации, собирающего сигналы акселерометра и коммуницирующего с «умными» часами.

Проект начинался как попытка измерения состояния после приема медикаментов у пациентов с болезнью Паркинсона (БП). Для одобрения нового препарата необходимо количественное определение того, как чувствуют себя пациенты, получающие исследуемый препарат, по сравнению с контрольной группой.

Один из способов измерения прогрессирования заболевания – использование «кожных» датчиков, измеряющих такие параметры, как движение, «здоровье» мышечных и нервных клеток или изменения в функционировании потовых желез, что отражает степень интенсивности эмоционального состояния человека. Но у пациентов с БП – у группы, включающей людей старшего возраста, кожа становится все более хрупкой, поэтому датчики, прикрепляемые к коже, могут вызвать различные проблемы, включая инфекцию.

Именно поэтому было решено задействовать потенциал ногтей. Исследователи также научились получать информацию из едва уловимых движений ногтей, связанных с их деформацией в результате различных видов деятельности.

Татьяна Кублицкая

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