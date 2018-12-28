Утверждено Положение о системе мониторинга движения лекарств

Правительство РФ 24 декабря разместило на интернет-портале правовой информации постановление № 1556, которым утверждено Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Документ был подписан Дмитрием Медведевым 14 декабря.

Утвержденное Положение, в частности, определяет:

— порядок нанесения средств идентификации препарата, требования к его структуре и формату информации, которое содержит средство идентификации его характеристики.

— порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации системы мониторинга движения лекарственных препаратов;

— порядок взаимодействия системы мониторинга с иными государственными и иными информационными системами;

В документе приводится перечень сведений, предоставляемых субъектами обращения лекарственных средств в систему мониторинга при вводе препарата в гражданский оборот и при выводе из него, при осуществлении операций с групповой упаковкой, при обороте и внутреннем перемещении лекарств.

В документе также приводится перечень причин блокировки принятия системой маркировки сведений о вводе в гражданский оборот, обороте и выводе из оборота лекарств.

Елена Сидорова

pharmvestnik