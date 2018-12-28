Утверждены правила размещения в интернете общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарств

Правительство утвердило правила размещения общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных). Соответствующее Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1558 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Оператор системы мониторинга при размещении общедоступной информации в сети «Интернет» обеспечивает:

— размещение общедоступной информации на сайте системы мониторинга;

— использование классификации и систематизированного поиска, предназначенного для анализа общедоступной информации, в том числе с использованием функции навигации.

Состав общедоступной информации, требования к периодичности размещения и срокам обновления набора данных в сети «Интернет» утверждаются Минздравом России.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 г.

Елена Сидорова

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