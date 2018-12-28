Минздрав установит срок внесения данных о побочных эффектах в инструкцию лекарств

Минздрав анонсировал разработку изменений в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», устанавливающих срок внесения держателем или владельцем регудостоверения лекарственного препарата информации о новых побочных действиях, нежелательных реакциях, противопоказаниях к применению лекарства либо изменений механизма и дозировки его приема. Нововведения коснутся только биотехнологических и орфанных лекарственных препаратов.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечает Минздрав, в действующем законодательстве сроки такого внесения изменений не определены, из-за чего возникают риски применения препаратов для пациентов. Поправки будут распространяться на держателей или владельцев регистрационного удостоверения на биотехнологический или орфанный лекарственный препарат.

Предполагается, что изменения в закон будут внесены в августе 2019 года. Ведомство принимает предложения по формулировкам проекта до 8 января.

В августе 2018 года Минздрав уведомил о намерении внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность за невключение в инструкцию к лекарствам актуальных сведений о результатах клинических испытаний, в частности, о вновь обнаруженных противопоказаниях и побочных эффектах, а также за включение в инструкцию недостоверных сведений. По состоянию на декабрь 2018 года, актуального текста поправок в КоАП и ФЗ-61 Минздравом опубликовано не было.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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