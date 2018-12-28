Марат Сакаев займется маркировкой лекарств в ЦРПТ

Директором по развитию фармацевтического направления Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) назначен бывший чиновник Минздрава Марат Сакаев. Параллельно Правительство РФ 25 декабря 2018 года утвердило структуру ЦРПТ – ООО «Оператор-ЦРПТ» – в качестве единственного оператора мониторинга движения лекарственных средств.

«В ЦРПТ Сакаев занимается взаимодействием с фармбизнесом, его опыт позволит облегчить внедрение системы маркировки для участников фармрынка, помочь разобраться с отраслевыми бизнес-процессами и решать возникающие в ходе внедрения вопросы», – рассказал «Открытым медиа» представитель ЦРПТ.

В августе 2010 года Сакаев был назначен на должность директора Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздравсоцразвития РФ. С июня 2012 года перешел в Евразийскую экономическую комиссию на позицию помощника председателя Виктора Христенко. С февраля 2016 года работал GR-директором фармкомпании «Валента». Марат Сакаев считается соавтором ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств», принятие которого в 2010-2011 году привело к коллапсу перерегистрации лекарственных средств.

ЦРПТ – оператор системы мониторинга движения лекарственных средств. Доля в 25% ЦРПТ через АО «Концерн Автоматика» принадлежит ГК «Ростех», 50% – АО «Петер-сервис», входящему в состав USM Holdings Алишера Усманова, оставшиеся 25% – ООО «Элвис + групп» Александра Галицкого.

Кроме того, во вторник, 25 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд документов о внедрении обязательной системы маркировки лекарств с 1 января 2020 года.

Постановление №1556 – документ, определяющий порядок нанесения маркировки, требования к ее структуре, формату и характеристикам, а также правила ввода системы мониторинга в эксплуатацию.

Постановление №1557, устанавливающее сроки внедрения системы мониторинга для лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП и перечень «Семь нозологий», согласно которому, производители будут обязаны вносить сведения об этих лекарствах и обо всех операциях с ними в систему мониторинга уже с 1 октября 2019 года.

Постановление №1558, устанавливающее порядок размещения общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга, в интернете (в том числе в форме открытых данных). А также упомянутое выше распоряжение № 2828-р, утверждающее ООО «Оператор-ЦРПТ» в качестве единственного оператора системы.

Источник: Открытые Медиа

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