В Госдуме предложили ввести ответственность за рекламу «недобросовестных» лекарств

Депутат ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову совместно разработать законопроект, вводящий уголовное наказание для фармацевтов-заказчиков контекстной рекламы недобросовестных лекарств, а также увеличить штрафы для владельцев сайтов, где опубликована соответствующая реклама.

«Предлагается принять участие в совместной разработке поправок в федеральный закон «О рекламе», ужесточив наказание для заказчиков контекстной рекламы и тех, кто размещает подобный вредоносный продукт на своих ресурсах. В частности, речь идет о существенном увеличении штрафа для владельцев сайтов и об уголовном наказании для фармацевтов, не брезгующих подобными методами», — пишет Чернышов в письме Жарову.

Чернышов пояснил агентству, что предполагает предложить штрафы в 100 тысяч рублей за первое нарушение и до миллиона — за повторное нарушение для юридических лиц. Он уточнил, что предлагает ужесточить ответственность за контекстную рекламу не всех лекарств, а только «недобросовестных» препаратов. Уголовная ответственность заказчикам контекстной рекламы, по мнению политика, должна грозить при доказанном нанесении ущерба от того или иного рекламированного средства. При этом, со слов парламентария, на данный момент этот вопрос «не особо регламентирован».

Политик отметил в своем обращении, что, по данным соцопросов, почти половина граждан России считает, что реклама в общедоступных источниках информации оказывает серьезное влияние на их выбор при покупке тех или иных товаров.

«Особенно страшно, когда речь идет о контекстной рекламе лекарственных средств и рецептурных препаратах на разных сайтах с использованием образов знаменитых людей», — пишет депутат.

Чернышов подчеркивает, что самолечение может нанести непоправимый вред здоровью человека, тем более, что контекстная реклама «обычно внешне умело замаскирована под реальную информацию».

«Например, рекламный баннер с лекарством может вылезти при прочтении статьи профессионального врача о каком-либо заболевании. И очень многие граждане страны, особенно люди в возрасте, проводят прямую аналогию: если рядом с советами действительно профессионального медика появляется реклама лекарства, то его нужно покупать. Но в этом случае гарантировать качество продукции и положительный результат потребителю не может никто», — добавил он.

gmpnews