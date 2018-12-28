«Микроген» награжден за развитие фармацевтического производства в России

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации наградило научно-производственное объединение «Микроген» (входит в «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) за вклад в развитие российского производства в области фармацевтики и медицины. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках всероссийского отраслевого конкурса «Парад клиник».

В частности, диплом Минпромторга России был вручен предприятию за создание условий, способствующих производству уникальных отечественных лекарственных препаратов по принципу полного цикла в России, и за обеспечение независимости страны в сфере производства иммунобиологической продукции.

Напомним, НПО «Микроген» является единственным российским производителем ботулинического токсина типа А – препарата «Релатокс, применяющегося в косметологии и неврологической практике, разработчиком первых отечественных пятикомпонентных комбинированных вакцин для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и ХИБ-инфекции, создателем 19 разновидностей уникальных лекарственных препаратов бактериофагов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, а также ряда других иммунобиологических препаратов, производящихся по полному технологическому циклу. Предприятие обеспечивает более половины объема вакцин Национального календаря профилактических прививок.

Всероссийский конкурс «Парад клиник» является ежегодным отраслевым мероприятием, в ходе которого экспертное жюри определяет лучшие российские лечебно-профилактические учреждения по таким направлениям, как организация работы, представление методик и инноваций, высокое качество медицинского обслуживания.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 83 организации из всех регионов России. Экспертный совет мероприятия этого года возглавил Николай Потекаев — профессор, главный внештатный дерматовенеролог Росздравнадзора и Департамента Здравоохранения г. Москвы. Председателем жюри выступила главный внештатный специалист пластический хирург Министерства Здравоохранения Российской Федерации Наталья Мантурова. Ежегодное мероприятие проходит при поддержке Минздрава РФ.

gmpnews