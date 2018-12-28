Средние цены на импортные фармсубстанции в России с января по октябрь выросли на 39%

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт АФИ в Россию по итогам октября 2018.

По итогам периода январь-октябрь 2018 г. в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 78,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). За прошедший год рублёвая динамика поставок составила немногим более 29%. К сожалению, столь существенная динамика была связанна практически исключительно с подорожанием поставляемого сырья, натуральные темпы роста по итогам периода показывают отрицательные значения -7,3%. Всего с начала 2018 г. в нашу страну было импортировано 9,4 тыс. тонн АФИ.

За первые 10 месяцев 2018 г. денежный объём поставок фармакопейного сырья демонстрировал показатели прироста почти вдвое превосходящие таковые для технического: 29,5% и 14,4% соответственно. Интересно, что при этом динамика средних цен по обеим категориям сырья была практически идентичной, за год АФИ фармакопейного класса чистоты подорожали в среднем на 39%, техническое сырьё прибавило в цене 37%. А вот в натуральном объёме потребления технические АФИ теряют куда больше, за год их поставки сократились на -16,7% (при расчёте в тоннах).

Изменения произошли и в ассортименте ввозимых АФИ по итогам 2018 г. спектр поставок субстанций фармакопейного качества за год вырос на 41 торговую марку (до 647 шт.). В отношении технического сырья отмечено ожидаемое сокращение, по итогам 10 месяцев текущего года в Россию было импортировано всего 96 наименований, когда как годом ранее поставлялись 122 торговые марки.

Максимальный прирост в TOP 20 фармакопейных АФИ (ТМ), лидирующих по денежному объёму, фиксировался у субстанции Линезолид, за год поставки выросли в 37 раза. Основной объём поставок приходится на компанию «Пфайзер», притом, что поставки стартовали только в октябре текущего года. Производство противомикробного препарата Зивокс локализовано на мощностях отечественной фирмы «Полисан», причём в ноябре 2018 предприятие уже выпустило в обращение первые партии продукта. Отметим, что совместный проект с американской компанией был подписан еще в 2016 г. и выпуск первых коммерческих серий препаратов планировался на 2018 год (Липримар, Яквинус и Зивокс).

Среди технических АФИ абсолютным лидером остается Атазанавир, субстанции не только принадлежит первое место по денежному объёму, но и самый высокий прирост относительно аналогичного периода 2017 г. (импорт вырос более чем в 87 раз).

gmpnews