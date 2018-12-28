Индийская Kusum Healthcare планирует открыть фармзавод в Узбекистане

Индийская компания Kusum Healthcare Pvt. Ltd. планирует открыть в Узбекистане завод по производству широкого спектра лекарственных препаратов.

Об этом стало известно по итогам переговоров представителей индийской компании и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Напомним, что в конце сентября этого года в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Индию между Kusum Healthcare и Агентством по развитию фармацевтической отрасли было подписано соглашение по организации производства обезболивающих лекарственных средств, антибиотиков, противогрибковых и противоревматических лекарственных средств на 5 миллионов долларов.

«20 декабря для представителей индийской компании было организовано посещение СЭЗ «Бустонлик-фарм» и СЭЗ «Паркент-фарм», где делегация ознакомилась с имеющимися условиями, инфраструктурой, строящимися объектами других компаний и обсудила предварительные места дислокации для строительства завода», – отметили в Госкоминвестиций.

Компания Kusum Healthcare имеет 20-летний опыт на международном рынке фармацевтической продукции. Она располагает двумя производственными подразделениями – одно из них расположено в Бхивади (Раджастхан, Индия), второе – в городе Сумы (Украина). Ассортимент продукции рассчитан на 18 различных сегментов. В настоящее время компания широко представлена на рынках Украины и Казахстана.

«В ходе встречи индийская сторона выразила заинтересованность в создании совместного или 100% иностранного предприятия. Инвестиционный проект планируется реализовать в 2020 году. В начале 2019 года будут завершены маркетинговые исследования для реализации следующего шага к составлению бизнес-плана», – сообщили в Госкоминвестиций.

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