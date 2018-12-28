В Европе зарегистрирована первая вакцина против лихорадки денге

Европейская комиссия предоставила регистрационное удостоверение вакцине для профилактики лихорадки денге, разработанной компанией Sanofi, пишет PharmaTimes. Денгваксия стала первой вакциной для борьбы с данным заболеванием и уже зарегистрирована в ряде эндемичных стран.

В Европе вакцина разрешена для введения лицам 9-45 лет, у которых в медицинской документации есть отметка о перенесенной ранее лихорадке денге. Также иммунизированные должны проживать в эндемичных регионах.

Регистрационное удостоверение было выдано по результатам исследования, прошедшего среди 40 тыс. человек в 15 странах. Собранные данные показали, что вакцина снижает вероятность тяжелого течения заболевания на 92%, а риск госпитализации – на 82%.

Лихорадка денге считается самой распространенной вирусной инфекцией, переносимой комарами. В 2016 году клинические проявления лихорадки денге были зарегистрированы у примерно 60 млн человек, причем количество людей с бессимптомным течением инфекции может быть минимум в 6 раз больше.

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