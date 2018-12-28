В «Деловой России» прошел первый фармацевтический завтрак

Темой первого фармзавтрака стало обсуждение оптимизации лекарственного обеспечения граждан и изменения в ценовом регулировании лекарственных препаратов. Со стороны ведомства в мероприятии приняли участие директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина, а также глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

Деловой завтрак прошел 21 декабря в особняке на Делегатской. В мероприятии приняли участие президент «Деловой России» Алексей Репик, а также представители Минздрава РФ. Модератором фармзавтрака выступила генеральный директор ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», бизнес-посол «Деловой России» в Швеции Ирина Панарина.

Гостями мероприятия стали член генсовета «Деловой России» и основатель ООО «ЕАПТЕКА» Антон Буздалин, представитель АРФП Виктор Дмитриев, директор по корпоративным связям и юридическим вопросам «АстраЗенека», Россия и Евразия, Ирина Иванищева, гендиректор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев, директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский, исполнительный директор «Инфарма» Вадим Кукава, член генсовета «Деловой России» и гендиректор «НЕО-Фарм» Евгений Нифантьев, исполнительный директор СПФО Лилия Титова, исполнительный директор AIPM Владимир Шипков и другие эксперты.

По словам модератора мероприятия Ирины Панариной, гостям необходимо обсудить два важнейших аспекта выбранной темы. «В ближайшие шесть лет перед индустрией поставлены серьезные вызовы по достижению установленных президентом целей в здравоохранении и демографии. Мы видим в этих вызовах большие возможности для развития фармацевтической индустрии, поскольку решение этих вопросов лежит, прежде всего, в плоскости оптимизации и расширения лекарственного обеспечения граждан, обеспечения доступа пациентов к инновационным лекарственным препаратам, внедрения современных цифровых технологий в здравоохранении, включая телемедицину и интернет вещей. Уверена, что открытый диалог между представителями фармацевтических компаний и регулирующих органов создаст основу для сохранения и развития человеческого капитала страны», — заявила она в начале мероприятия.

«Реформа ценообразования справедливо вызывает у представителей отрасли следующие вопросы: каков срок переходного периода с одной цены на другую, периодичность перерегистрации цен, а также источники цен на то или иное лекарственное средство», — уточнила Ирина Панарина.

Закончив вводную часть, модератор передала слово первому из гостей фармзавтрака Филиппу Романову. Чиновник сразу же отметил, что несколько не согласен с позицией делороссов, отмечая, что ни о какой реформе ценообразования речи не идет.

«Все те изменения, которые происходили, происходят и будут происходить – все они параллельны. То, что имелось в виду в самом начале выступления, здесь, видимо, речь идет о постановлении правительства №1207 от 8 октября 2018 года. По сути – это законопроект, который будет вноситься в Госдуму для централизации методики ценообразования. Основные меры по этому направлению были приняты ранее, в 2015 году», — отметил Романов.

Относительно переходного периода, чиновник заявил, что сейчас идут переговоры по данному вопросу. В частности, министерству известно о запросе фармацевтической отрасли об установлении срока этого периода от 4 до 6 месяцев. В то же время, перерегистрация цены, по замыслу разработчиков, будет осуществляться ежемесячно.

«В дальнейшем предусмотрены изменения, обеспечивающие преференции для отечественных производителей. Точки информирования останутся прежними. Они всегда находились в открытом доступе», — добавил Романов.

Вопрос о перерегистрации вызвал вопросы у аудитории. В частности, Владимир Шипков отметил, что ежемесячная перерегистрация может сильно осложнить жизнь предпринимателей. Вступивший в дискуссию Алексей Репик постарался успокоить директора AIPM, отметив, что ежемесячная перерегистрация выводится для того, чтобы не удлинять период допустимого срока изменений цены со стороны бизнеса. Елена Максимкина, в свою очередь, отметила, что законопроект еще только разрабатывается. Ожидается проведение консультаций, в том числе с бизнесом и государственными заказчиками.

«Вопрос оптимизации льготного лекарственного обеспечения граждан и формирования реестров пациентов и льготополучателей, потребует существенного реформирования всей системы. В ближайшее время в регионах должны быть инициированы пилотные проекты по внедрению всеобщего лекарственного обеспечения, что, в свою очередь, станет основой для постепенного преобразования системы», — добавила Елена Максимкина.

Она также отметила и другие проблемы отрасли, существующие сегодня и заметные в министерстве. Речь идет о фрагментарном отношении распространителей к ценообразованию. Проблемы существуют и в диверсификации ассортимента. Отдельно были обозначены риски невыявления референтной цены с 1 января 2019 года.

Продолжая тему ценообразования, участники согласились с мнением о том, что действующие закупочное законодательство, в частности, ФЗ №44 «О госзакупках», несовершенно. По словам Алексея Репика, в нашей действительности до сих пор существуют «плановые закупки», которые, в конечном счете, ограничивают конкуренцию.

«Мы располагаем поддержкой целой группы депутатов Госдумы и депутатов в законодательных собраниях регионов. Мы можем инициировать законопроект, вносящий поправки в действующее законодательство по госзакупкам. Главное здесь – это понимание того, какую позицию в этом вопросе занимают профильные ФОИВы», — добавил президент «Деловой России».

Завершая мероприятие обсуждением темы по оптимизации лекарственного обеспечения, участники фармзавтрака обсудили возможность инициации камеральных проверок для торговых точек, распространяющих лекарственные препараты с нарушением закона. Дело в том, что многие из продавцов нарушают законодательство или формально обходят определенные запреты. Это делает фармацевтический бизнес невыгодным для тех, кто закон соблюдает. Камеральные проверки таких точек, по аналогии с процедурой, осуществляемой ФНС в отношении мелких нарушений налогового законодательства, могли бы решить проблему и создать равные условия для всех. Елена Максимкина также заявила, что уже сейчас идут переговоры с Госдумой о распространении действия закона о торговле на фармацевтическую розницу. Переговоры проходят на уровне профильных думских комитетов.

gmpnews