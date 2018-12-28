В Нижегородской области намерены положить конец злоупотреблению правом на льготное лекарственное обеспечение

В будущем году в Нижегородской области могут принять региональный закон об охране здоровья граждан, в котором планируется четче прописать порядок предоставления льготной лекарственной помощи. В частности, те, кто получает денежную выплату, скорее всего, не смогут претендовать на получение медикаментов по льготе в рамках региональной программы. Об этом рассказал министр здравоохранения области Антон Шаклунов в ходе «круглого стола», который организовал Общероссийский народный фронт.

Сегодня многие регионы выступают за отмену возможности монетизации льгот. Массовый отказ граждан от льготы в натуральном виде в пользу денежной компенсации, что приводит к снижению объемов финансирования программы из федерального бюджета, с которым столкнулись территории, – это еще полбеды. Проблема в том, что некоторые такие пациенты, взяв деньги, потом приходят и за лекарствами уже как региональные льготники. Это является злоупотреблением правом, но носит массовый характер.

«Из-за использования такой схемы в Нижегородской области число граждан, претендующих на получение лекарств бесплатно или с 50%-ной скидкой, увеличилось за несколько лет в пять раз, – рассказала заместитель председателя Законодательного собрания области Ольга Щетинина. – Это свидетельствует не о росте потребности в льготном лекарственном обеспечении, а о пробеле в законодательстве».

Правительством региона получено представление прокуратуры и экспертное заключение Минюста о необходимости совершенствования перечня категорий граждан и заболеваний, которые могут претендовать на региональные льготы. Данную работу предстоит провести в первом квартале 2019 г.

Екатерина Погонцева

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