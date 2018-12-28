«Р-Фарм» просит взыскать с «Натива» и ее партнеров 33 млн рублей недополученного дохода

АО «Р-Фарм» в ноябре 2018 г. подало четыре иска к ООО «Натива» о взыскании убытков в виде недополученного дохода. Общая сумма составила 33,6 млн руб. В качестве соответчиков привлечены ООО «Фармфорвард», ООО «Флайфарма» и АО «Губернские аптеки» (Красноярск).

«Исковые заявления связаны с намерением группы компаний «Р-Фарм» защищать свои права в связи с имеющим, по нашему мнению, место незаконным вводом в оборот воспроизведенных лекарственных препаратов рядом участников фармацевтического рынка», ­– пояснили «ФВ» в компании.

Судя по всему, речь идет о выпуске на рынок дженериков до истечения срока патента на оригинальный препарат. ООО «Фармфорвард», ООО «Флайфарма» и АО «Губернские аптеки» (Красноярск) – это компании, выигравшие аукционы и поставившие препараты ООО «Натива». По всей видимости, речь идет о лекарстве дазатиниб компании Bristol-Myers Squibb.

В качестве третьих лиц в исках указаны Красноярская краевая клиническая больница, Управление фармации ГКУЗ Псковской области, Управление здравоохранение Липецкой области, Минздрав Тверской области. Если проанализировать проведенные этими медучреждениями аукционы, то вышеуказанные поставщики выиграли контракты, в том числе, на поставку дазатиниба. Кроме того, согласно конкурсной документации, вторым участником была компания «Р-Фарм», предлагающая к поставке оригинальный препарат.

Насколько перспективны эти дела, пока не ясно, так как выяснения взаимоотношений Bristol-Myers Squibb с «Натива» в суде пока не завершились. Компания-оригинатор пытается доказать использование своего патента, в то же время российский производитель говорит о наличии у него самостоятельного патента. На сегодняшний день в апелляционной инстанции «Натива» удалось доказать свою правоту. Bristol-Myers Squibb обжаловал решение в кассационной инстанции, Суд по интеллектуальным рассмотрит дело 10 января 2019 г.

Стоит отметить, что аналогичный процесс проходит у «Натива» с Bayer Healthcare. Стороны спорят о препарате сорафениб. Немецкая компания утверждает, что при производстве своего препарата российский производитель использует ее изобретение. «Натива» доказывает, что имеет собственный патент. Апелляция отказала Bayer, однако кассация – Суд по интеллектуальным правам – в ноябре 2018 г. направил дело на новое рассмотрение.

Елена Калиновская

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