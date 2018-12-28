Сеть Монастырев.рф вошла в молодую аптечную ассоциацию

Аптечная сеть Монастырев.рф вошла в состав нового аптечного партнерства, о котором ранее писал «ФВ». Таким образом, союз, состоящий из сетей «Планета здоровья», «Максавит» и ростовской «Социальные аптеки», пополнилась новым крупным партнером.

«Сегодня, 26 декабря, официально сеть Монастырев.рф вошла в состав нашего партнерства», – сообщил «ФВ» генеральный директор сети «Планета здоровья» Александр Броварец.

На момент публикации, Александр Монастырев не дал комментария о вступлении в партнерство.

Дальневосточная сеть «Монастырев.рф» давно вышла на федеральный уровень, запуская аптеки до Западной Сибири (Новосибирск). Сегодня сеть присутствует в 10 городах, а также активно развивает онлайн-аптеки с самовывозом. Компания планирует расширение не только на Дальнем Востоке, но и в Восточной Сибири. На сегодня «Холдинг Монастырев и Ко» ищет помещения в долгосрочную аренду в городах Восточно-Сибирского округа площадью 100-200 кв м., а также в городах Приморья.

Сеть – довольно заметный мультирегиональный игрок. По данным RNCPharm на 1 октября 2018 года компания объединяла 47 аптечных учреждений в трёх субъектах Федерации. Лучше всего сеть представлена в Приморском крае, здесь работает 38 аптек. Ещё 8 точек открыто в Хабаровском крае и 1 аптека работает в Новосибирской области. На рынке Приморья «Монастырёв» абсолютный лидер, доля компании на розничном-коммерческом рынке региона по итогам 1-3 кв. 2018 г. составляет порядка 25,5%. Второе место занимает «О`Вита» (95 аптек и 15,3% доля), третья строчка у Новая аптека (вкл. Миницен), соответственно 31 аптека и 13,1%. В Хабаровском крае сеть тоже в числе лидеров – на 4-й строчке с долей порядка 9%.

Как стало известно «ФВ», партнерство последние месяцы активно вела переговоры с производителями. Включение нового участника позволит получать еще более выгодные условия.

«Относительно небольшим по размерам сетям важно иметь возможность получить дополнительное «плечо» как в отношениях с дистрибьюторами (скидка за объём), так и во взаимоотношениях с производителями (маркетинговые бюджеты)», — считает директор по развитию RNCPharm Николай Беспалов. — Также, на базе партнёрств можно формировать дополнительные источники рентабельности в результате использования СТМ. Сейчас, помимо всем известных федеральных партнёрств, типа «АСНЫ» или «ПроАптеки», в ряде регионов формируются локальные объединения. Зачастую они объединяют 1,5 – 2 тыс. аптек и выступают своеобразным центром консолидации рынка, по крайней мере по ряду направлений своей деятельности».

В аптечном партнерстве «Планета здоровья» (Пермь) является самым весомым игроком со своими 1550 аптеками в 41 регионе. На втором месте сеть «Максавит» (Нижний Новгород), имеющая более 400 аптек в 31 регионе. Третий участник – сеть «Социальные аптеки» (Ростов) состоит из 300 аптек.

Денис Кунгуров

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