Почти треть работников аптек Нижегородской области не имеют фармацевтического образования

Около 30% работников нижегородских аптек не имеют профессионального фармобразования. Такие данные привела председатель областной ассоциации фармацевтов Светлана Кононова в ходе «круглого стола», который прошел в Нижегородской торгово-промышленной палате по инициативе Общероссийского народного фронта и был посвящен проблемам организации лекарственного обеспечения в регионе.

«Какие бы мы цифры ни показывали в отчетах, ситуация с кадрами в аптеках Нижегородской области сегодня просто катастрофическая, – подчеркнула Светлана Кононова. – Отсюда и низкое качество консультирования покупателей, нарушение правил приема лекарственных препаратов и повышение числа непредвиденных реакций на них».

Эксперт считает, что простейшее решение проблемы кадрового голода – госрегулирование количества фармпредприятий.

«Поверьте, доступность лекарственной помощи от этого не снизится, даже если с введением новых правил закроется треть аптек, – убеждена Светлана Кононова. – В деревнях их все равно как не было, так и нет, а в центре Нижнего Новгорода – по три штуки в одном доме».

Идея эта не нова. Ее апологеты часто приводят в пример опыт европейских стран. Однако в Правительстве РФ придерживаются мнения, что законы рынка лучше государства отрегулируют численность аптек, а высокая конкуренция в фармритейле пойдет на пользу потребителям. Эту позицию поддерживает и ФАС РФ.

Екатерина Погонцева

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