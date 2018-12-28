Председателем правления Калужского фармкластера избран Игорь Пожарнов

В результате голосования участников общего собрания участников ассоциации «Калужский фармацевтический кластер», прошедшего в конце декабря в Обнинске (Калужская область), председателем правления кластера избран директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз» Игорь Пожарнов. Он сменил на этой должности заместителя генерального директора Stada CIS Ивана Глушкова.

В рамках общего собрания были также подведены итоги деятельности кластера за 2018 г. Участники встречи отметили, что кластер продолжает расширяться, к нему присоединились еще два участника: ООО «Палладио БНМ» и ООО «Б-Фарм Продакшн». Объем инвестиций из внебюджетных источников составил 2,6 млрд руб. Ассоциация провела 13 профильных мероприятий, участие в которых приняли более 800 человек. Реализовано 4 программы переподготовки и повышения квалификации сотрудников предприятий кластера. Подписан ряд соглашений с научными организациями и профильными кластерами.

Члены ассоциации также обсудили наиболее значимые задачи, которые предстоит решить в ближайшее время. Среди них вновь избранный председатель правления Игорь Пожарнов выделил участие в формировании программы поддержки фармацевтической отрасли до 2030 г., развитие научно-исследовательских проектов участников кластера, развитие производственной кооперации, сообщает пресс-служба кластера.

Елена Григорьева

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